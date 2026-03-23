Ndahet nga jeta ish-deputeti i PS-së, Hamit Kosta

Është ndarë nga jeta në moshën 70-vjeçare ish-deputeti i Partia Socialiste e Shqipërisë, Hamit Kosta, një figurë e njohur e jetës politike dhe publike në Peqin.
Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka sjellë trishtim te familjarët, miqtë dhe bashkëpunëtorët, si dhe te qytetarët që e kanë njohur gjatë viteve të angazhimit të tij në politikë.
Gjatë karrierës së tij, Kosta ka shërbyer si deputet, duke kontribuar në përfaqësimin e qytetarëve dhe në zhvillimin e zonës që përfaqësonte. Ai është vlerësuar për përkushtimin, thjeshtësinë dhe lidhjen e ngushtë me komunitetin.
Figura e tij mbetet e respektuar për kontributin në jetën publike dhe për rolin që luajti ndër vite në skenën politike lokale dhe kombëtare.
