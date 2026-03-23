Plagosi me ar’më zjarri një 39-vjeçar gjatë një konflikti në Kavajë, në pranga autori i dyshuar

Policia ka vënë në pranga autorin e dyshuar të plagosjes me armë zjarri të një 39-vjeçari, ngjarje e ndodhur mbrëmjen e 22 marsit në Kavajë.
Sipas njoftimit zyrtar, rreth orës 20:30, pas një konflikti për motive të dobëta, shtetasi me iniciale P. M., 42 vjeç, dyshohet se ka qëlluar me pistoletë ndaj shtetasit B. D., 39 vjeç, banues në zonën e Kavajës.
I plagosuri është transportuar në Spitali i Durrësit, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Falë reagimit të shpejtë të policisë, autori u identifikua dhe u lokalizua brenda pak orësh në Durrës, ku edhe u arrestua.
Gjatë operacionit u vu në pranga edhe shtetasi A. Ç., 35 vjeç, i cili dyshohet se e ka ndihmuar autorin të largohej nga vendi i ngjarjes duke e transportuar me automjet.
Shërbimet e policisë, pas kontrolleve të kryera, bënë të mundur gjetjen dhe sekuestrimin e armës së zjarrit (pistoletë), e cila dyshohet se është përdorur në ngjarje dhe ishte hedhur gjatë largimit nga autori.
Operacioni u realizua nga strukturat e Policia e Shtetit, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, ndërsa hetimet vijojnë në bashkëpunim me Prokurorinë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
NJOFTIMI I POLICISË-
"Kavajë/ Plagosi me armë zjarri një 39-vjeçar gjatë një konflikti për motive të dobëta, falë reagimit në kohë të shërbimeve të Policisë, u identifikua, u lokalizua dhe u vu në pranga autori i dyshuar i ngjarjes.
Në pranga edhe shtetasi që e ndihmoi të largohej nga vendi i ngjarjes. Pas disa orësh kërkime, Policia gjeti dhe sekuestroi, në cilësinë e provës materiale, armën e zjarrit pistoletë me të cilën autori dyshohet se kreu plagosjen.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavajë, në bashkëpunim me Specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda dhe forcat operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, menjëherë pas marrjes së njoftimit se rreth orës 20:30, të datës 22.03.2026, në lagjen nr. 6, Kavajë, një shtetas kishte plagosur me armë zjarri një shtetas tjetër, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.
Falë reagimit në kohë të shërbimeve të Policisë, u bë i mundur identifikimi i autorit dhe, pas rreth tre orësh, lokalizimi i tij në lagjen 17/1, Durrës. Shërbimet operacionale të DVP Durrës bënë të mundur kapjen dhe arrestimin e shtetasit P. M., 42 vjeç, banues në Kavajë.
Ky shtetas, pas një konflikti për motive të dobëta, dyshohet se plagosi me armë zjarri (pistoletë) shtetasin B. D., 39 vjeç, banues në Rikaj, Kavajë, i cili ndodhet në Spitalin e Durrësit, jashtë rrezikut për jetën.
Gjatë veprimeve u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë edhe i shtetasit A. Ç., 35 vjeç, banues në Kavajë, i cili dyshohet se e ka ndihmuar autorin të largohej nga vendngjarja, duke e transportuar me automjet drejt Durrësit.
Shërbimet e Policisë, pas disa orësh kontrollesh, bënë të mundur gjetjen e armës së zjarrit pistoletë, të cilën autori e kishte hedhur gjatë largimit nga vendi i ngjarjes. Në bashkëpunim me Prokurorinë vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të rastit. Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme."
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd