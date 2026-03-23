Protesta e PD-së në Tiranë: 14 të arrestuar, 9 nën hetim, mes të shoqëruarve edhe të mitur

Pas protestës së zhvilluar më 22 mars nga Partia Demokratike e Shqipërisë, policia ka arrestuar 14 persona, ndërsa 9 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë.
Sipas autoriteteve, mes personave të shoqëruar ka pasur edhe të mitur, të cilët më pas janë lënë të lirë.
Protesta u shoqërua me tensione, ku u hodhën mjete piroteknike dhe shishe molotov drejt institucioneve shtetërore, përfshirë Kryeministria e Shqipërisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe pranë Banka e Shqipërisë, ku u shënjestrua edhe selia e Partia Socialiste e Shqipërisë, pa arritur të depërtohej në këto objekte.
Protestuesit, të udhëhequr nga Sali Berisha, nuk arritën të shkonin drejt Parlamentit, pasi forcat e policisë vendosën kordonë sigurie për të penguar avancimin e tyre.
Si pasojë e përplasjeve, gjashtë efektivë policie mbetën të lënduar dhe po marrin trajtim mjekësor në Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza dhe në Spitali i Traumës.
Autoritetet vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe zbardhjen e plotë të ngjarjeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd