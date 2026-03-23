Turqia neutralizon me shpërthim të kontrolluar një dron amerikan në Detin e Zi

Forcat e armatosura të Turqi kanë kryer një shpërthim të kontrolluar për neutralizimin e një mjeti autonom ushtarak amerikan, i cili paraqiste rrezik për sigurinë.
Mjeti detar pa pilot, i identifikuar si AEGIR W, prodhuar nga Sierra Nevada Corporation, u gjet i braktisur në një plazh në zonën e Ünye, pranë bregdetit të Deti i Zi.
Sipas raportimeve, objekti u pikas nga kalimtarë, të cilët njoftuan menjëherë autoritetet. Forcat e sigurisë bllokuan zonën dhe vendosën masa të rrepta sigurie për të shmangur çdo rrezik.
Një ditë më pas, ekspertët e njësisë së specializuar Komanda SAS e Stambollit kryen inspektimin teknik dhe konstatuan se pajisjet e mjetit ishin ende aktive dhe përbënin rrezik për shkak të një ngarkese të mundshme shpërthyese.
Për këtë arsye, mjeti u tërhoq rreth katër kilometra larg bregut dhe u neutralizua përmes një shpërthimi të kontrolluar. Autoritetet ndërkohë kishin evakuuar paraprakisht banorët e zonës përreth.
Sipas specifikimeve teknike, AEGIR W ka një gjatësi prej rreth 10 metrash, rreze veprimi deri në 900 kilometra, mund të arrijë shpejtësi mbi 25 nyje dhe të mbajë një ngarkesë deri në 300 kilogramë. Sistemi i tij mundëson navigim plotësisht autonom ose kontroll në distancë nga operatori.
Autoritetet turke theksuan se ndërhyrja ishte e domosdoshme për të eliminuar çdo kërcënim të mundshëm ndaj popullsisë dhe infrastrukturës lokale.
