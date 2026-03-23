Aksident tragjik në Nju Jork: Avioni përplaset me kamion zjarrfikës në pistë, humbin jetën piloti dhe bashkëpiloti
Transmetuar më 23-03-2026, 09:20

Një aksident i rëndë ajror ka ndodhur në LaGuardia Airport, ku një avion pasagjerësh është përplasur me një automjet zjarrfikës në pistë, duke shkaktuar vdekjen e pilotit dhe bashkëpilotit.

Sipas raportimeve të NBC News, viktimat janë dy anëtarët e ekuipazhit në kabinën e pilotimit. Avioni i përfshirë në aksident ishte një Bombardier CRJ-900, i operuar nga Air Canada Express.

Ngjarja ndodhi menjëherë pas uljes, kur avioni u përplas me një kamion zjarrfikës që ndodhej në pistë. Sipas të dhënave të publikuara nga FlightRadar24 në platformën X, incidenti ka ndodhur gjatë natës së së dielës.

Pas aksidentit, Federal Aviation Administration urdhëroi pezullimin e përkohshëm të të gjitha lëvizjeve ajrore në aeroport, ndërsa ekipet e emergjencës ndërhynë menjëherë në vendngjarje.

Në bord ndodheshin rreth 60 persona, ndërsa pasagjerët u evakuuan menjëherë pas përplasjes. Pamjet e publikuara tregojnë avionin me pjesën e përparme të dëmtuar rëndë në pistë, të rrethuar nga ambulanca dhe mjete zjarrfikëse.

Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa pritet që në orët në vijim të publikohen detaje të tjera mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

