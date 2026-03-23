Tragjedi në SHBA: Gazetarja humb jetën bashkë me tre fëmijët në një zjarr në banesë

Një ngjarje tragjike ka tronditur komunitetin në shtetin e Minnesota, SHBA, ku një zjarr i fuqishëm në një banesë i ka marrë jetën një nëne dhe tre fëmijëve të saj.
Viktimat janë identifikuar si gazetarja e njohur e hokejit Jessi Pierce, 37 vjeçe, dhe tre fëmijët e saj të mitur. Sipas raportimeve, ata u gjetën pa shenja jete pas shpërthimit të zjarrit në shtëpinë e tyre në White Bear Lake. Në këtë ngjarje humbi jetën edhe një kafshë shtëpiake e familjes.
Vetëm një ditë para tragjedisë, Pierce kishte ndarë në rrjetet sociale momente nga një dalje me fëmijët e saj, ku shfaqeshin duke kaluar kohë së bashku. Postimi i saj i fundit në platformën X mbante përshkrimin: “Çantat janë të siguruara”.
Shkaku i zjarrit ende nuk është bërë i ditur, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
Në një reagim zyrtar, National Hockey League (NHL) konfirmoi vdekjen e gazetares dhe fëmijëve të saj, duke shprehur ngushëllime për familjen.
“E gjithë familja e NHL i dërgon ngushëllimet më të sinqerta familjes Pierce për humbjen e Jessi-t dhe tre fëmijëve të saj. Jessi e donte lojën tonë dhe ishte një anëtare e vlefshme e ekipit NHL.com për një dekadë. Ajo do të na mungojë shumë”, thuhet në deklaratë.
Ngjarja ka prekur thellë komunitetin sportiv dhe opinionin publik, duke lënë pas një dhimbje të madhe për humbjen e parakohshme të një nëne dhe fëmijëve të saj.
NEW: Beloved NHL reporter Jessi Pierce, 37, and her three children — Hudson, Cayden, and Avery — died in a house fire in White Bear Lake, Minnesota on SaturdayFire crews responded just before 5.30 a.m. after neighbors reported flames coming through the roof and believed people…
