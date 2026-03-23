Irani lëshon raketa drejt Izraelit, rriten tensionet në Lindjen e Mesme

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar sërish, pasi Iran ka lëshuar raketa në drejtim të Izrael, duke rritur frikën për një konflikt më të gjerë në rajon.
Sipas Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF), sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar menjëherë dhe po ndërhyjnë për të interceptuar raketat në ajër, me qëllim minimizimin e dëmeve dhe shmangien e viktimave.
Ndërkohë, raportime të mëparshme kanë sinjalizuar edhe shpërthime në Teheran, duke treguar se përplasjet mes palëve nuk janë të njëanshme, por po zhvillohen në të dy drejtimet.
Autoritetet ushtarake izraelite paralajmërojnë se situata mbetet e paqëndrueshme dhe mund të zgjasë në kohë. Sipas tyre, përballja me Iranin dhe me Hezbollah mund të vijojë për disa javë, duke shtuar rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm në gjithë rajonin.
