Kriza e shoferëve në Shqipëri, bizneset detyrohen të rrisin pagat deri në 50%

Mungesa e fuqisë punëtore po thellohet në Shqipëri, duke prekur veçanërisht sektorin e transportit, ku bizneset po përballen me vështirësi të vazhdueshme për të siguruar drejtues mjetesh.
Fenomeni lidhet ngushtë me emigrimin e punëtorëve drejt vendeve të Bashkimi Europian, ku kushtet dhe pagat janë dukshëm më të larta. Një pjesë e punonjësve të huaj, të cilët hyjnë në tregun shqiptar, nuk qëndrojnë për periudha të gjata, por e përdorin vendin si një pikë tranziti për të vijuar drejt Europës Perëndimore.
Kriza për shoferë nuk është e re. Që prej disa vitesh, kompanitë e transportit kanë hasur vështirësi serioze në plotësimin e vendeve të punës, sidomos për drejtues kamionësh. Largimi i shoferëve shqiptarë drejt vendeve si Gjermani, ku paga mujore mund të kalojë 2 mijë euro, ka thelluar më tej boshllëkun në treg.
Si një zgjidhje e përkohshme, bizneset iu drejtuan tregut ndërkombëtar të punës, duke punësuar punonjës nga vende si Egjipt. Megjithatë, kjo masë nuk ka rezultuar e mjaftueshme për të stabilizuar situatën.
Për të mbajtur dhe tërhequr punonjës, kompanitë janë detyruar të rrisin ndjeshëm pagat, në disa raste deri në 30–50%. Aktualisht, një shofer kamioni në Shqipëri mund të përfitojë deri në 2500 euro në muaj, një nivel që disa vite më parë konsiderohej i paarritshëm për këtë profesion në vend.
Megjithatë, diferenca me tregjet europiane mbetet e konsiderueshme. Në Gjermani pagat për shoferët e kamionëve arrijnë deri në 4 mijë euro në muaj, ndërsa në Itali rreth 3 mijë euro. Në Greqi paga mesatare është rreth 2100 euro, ndërsa në Maqedonia e Veriut varion nga 1300 deri në 2000 euro.
Mungesa e shoferëve nuk kufizohet vetëm në transportin e mallrave. Vështirësi po hasen edhe në shpërndarjen e produkteve ushqimore, si dhe në transportin urban. Në Tiranë, operatorët e linjave të autobusëve raportojnë mungesë drejtuesish për shërbimin publik.
Në përpjekje për të ruajtur stafin, kompanitë e transportit urban kanë rritur gjithashtu pagat. Aktualisht, një shofer autobusi paguhet mesatarisht rreth 90 mijë lekë në muaj, por edhe kjo nuk po mjafton për të plotësuar nevojat e tregut.
