Brikena Selmani rrëfen eksperiencën te fallxhorja: “Më ka qëlluar gjithçka”

Në një bisedë me banorët e Big Brother VIP Albania 5, Brikena Selmani ndau një histori personale që i ka ndodhur gjatë vizitës te një fallxhore. Ajo tregoi se edhe pa i dhënë informacion paraprak, fallxhorja ka arritur të parashikojë shumë gjëra nga jeta e saj.
“Pa i treguar unë asgjë, ka ditur çdo gjë për jetën time. Edhe një gjë që e kam ditur vetëm unë dhe mami, më tha në atë moment. Më thotë se në gjysmën e tetorit do të të ndodhë një sukses i madh, do të marrë lakmi i madh edhe i vogël,” rrëfeu Brikena.
Ajo shtoi se fallxhorja kishte parashikuar gjithashtu një ngjarje të rëndësishme për një person në familjen e saj me shkronjën “A”, duke përmendur një operacion dhe një sukses të madh që pritet të ndodhë.
Banorët Shëndrit dhe Selin e dëgjuan me vëmendje, ndërsa Brikena tregoi se nuk i frikësojnë këto parashikime dhe nuk ka problem t’i ndajë me publikun, edhe kur bëhet fjalë për çështje më personale.
