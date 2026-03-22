Protesta e opozitës në Tiranë shkon në 23 numri i personave të shoqëruar. 6 efektivë të lënduar

Më 22 mars 2026, pas përfundimit të protestës kombëtare të organizuar nga opozita, policia e Tiranës shoqëroi 23 persona të dyshuar për përfshirje në incidentet gjatë tubimit.
Gjatë protestës, disa protestues hodhën fishekzjarre dhe bomba molotov në drejtim të institucioneve, ndërsa forcat e rendit reaguan me gaz lotsjellës, ujëhedhëse dhe spraj piper për shpërndarjen e turmës dhe vendosjen e situatës nën kontroll.
Mësohet se 6 efektivë kanë mbetur të lënduar dhe kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
