Dalin emrat e viktimave të aksidentit tragjik në Vlorë, një i plagosur në gjendje të rëndë

Vlorë – Zbardhen detaje të reja nga aksidenti i rëndë rrugor i ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 20:55 në aksin Vlorë–Kotë, në zonën e njohur si “Ura e Vidicës”.
Burime policore bëjnë me dije se viktimat janë identifikuar si Adi Alushaj, rreth 30 vjeç dhe Esat Brahimaj, rreth 40 vjeç, të cilët humbën jetën në vendngjarje si pasojë e përplasjes së fortë mes dy automjeteve.
Nga aksidenti ka mbetur i plagosur rëndë edhe një pasagjer, Andrea Begaj, rreth 40 vjeç, i cili ndodhej në automjetin e drejtuar nga Brahimaj dhe aktualisht po merr trajtim mjekësor.
Ndërkohë, Policia e Vlorës ka konfirmuar ngjarjen përmes një komunikate zyrtare, ku bëhet me dije se dy drejtuesit e mjeteve kanë ndërruar jetë në vend, ndërsa një pasagjer ndodhet në gjendje të rëndë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkaqeve të këtij aksidenti tragjik.
