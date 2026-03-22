Protesta e opozitës, Policia shoqëron 13 persona, 4 efektivë të lënduar

Protesta e opozitës në Tiranë u shoqërua me tensione mes protestuesve dhe forcave të rendit. Gjatë marshimeve drejt institucioneve kryesore, përfshirë Kryeministrinë, disa ministri dhe Bashkinë e Tiranës, protestuesit hodhën molotovë dhe fishekzjarre.
Policia ndërhyri duke përdorur gaz lotsjellës dhe ujë për shpërndarjen e turmës. Si pasojë e përplasjes, 4 efektivë policie u lënduan dhe u transportuan në spital, ndërsa 13 persona u shoqëruan në ambientet e policisë për procedura të mëtejshme.
