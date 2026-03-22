Aksident tragjik në Vlorë/ Dy të vdekur dhe një i plagosur nga përplasja e dy automjeteve

Një aksident i rëndë ka ndodhur në rrugën e fshatit Kotë, në Vlorë, ku janë përplasur dy automjete, duke shkaktuar dy viktima dhe një të plagosur rëndë.
Automjetet e përfshira janë një Benz me targë FR4044C, me drejtues shtetasin A.A., 30 vjeç, dhe një makinë tip Ford me targë AB309FL, shoferi i së cilës ende nuk është identifikuar.
Si pasojë e përplasjes, dy shoferët kanë ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa pasagjeri ka marrë plagë të rënda dhe është transportuar për trajtim mjekësor.
Autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Vlorë/Informacion paraprak
Sot, rreth orës 20:55, në aksin rrugor Vlorë–Kotë, në vendin e quajtur “Ura e Vidicës”, janë përfshirë në një aksident të rëndë rrugor dy automjete, me drejtues shtetasit A. A., rreth 30 vjeç dhe E. B., rreth 40 vjeç.
Si pasojë e aksidentit, të dy drejtuesit e automjeteve kanë humbur jetën në vendngjarje, ndërsa një pasagjer, shtetasi A. B., rreth 40 vjeç, që udhëtonte në automjetin me drejtues E. B., ndodhet në gjendje të rëndë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.
