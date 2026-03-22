Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Protesta e opozitës/ Berisha pas sulmit me spray në sy: “Një akt i shëmtuar, por vendosmëria jonë nuk ndalet”
Transmetuar më 22-03-2026, 21:08

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, komentoi pas incidentit ku u lëndua nga përdorimi i spray-t në sy gjatë protestës së opozitës.

“Ajo që bëri Edi Rama ishte një akt i shëmtuar, por vetëm sa rrit vendosmërinë e protestuesve për të kundërshtuar regjimin e tij. Nuk kemi të ndalur. Absolutisht. Sot fituam një betejë, zhvilluam një betejë të bukur, dhe më madhështorja do të jetë ajo e ardhshmja. Do t’ju njoftoj…”, deklaroi Berisha.

Deklarata e tij vjen ndërsa protestuesit vijojnë marshimet dhe përplasjet me forcat e rendit në disa zona të Tiranës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...