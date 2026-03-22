Protesta e opozitës/ Berisha pas sulmit me spray në sy: “Një akt i shëmtuar, por vendosmëria jonë nuk ndalet”

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, komentoi pas incidentit ku u lëndua nga përdorimi i spray-t në sy gjatë protestës së opozitës.
“Ajo që bëri Edi Rama ishte një akt i shëmtuar, por vetëm sa rrit vendosmërinë e protestuesve për të kundërshtuar regjimin e tij. Nuk kemi të ndalur. Absolutisht. Sot fituam një betejë, zhvilluam një betejë të bukur, dhe më madhështorja do të jetë ajo e ardhshmja. Do t’ju njoftoj…”, deklaroi Berisha.
Deklarata e tij vjen ndërsa protestuesit vijojnë marshimet dhe përplasjet me forcat e rendit në disa zona të Tiranës.
