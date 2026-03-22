FOTO/ Berisha shfaqet me sytë e përskuqur nga gazi lotsjellës, qëndron mes protestuesve
Transmetuar më 22-03-2026, 21:02

Gjatë protestës së opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u lëndua nga përdorimi i gazit lotsjellës, duke i shkaktuar skuqje në sy dhe vështirësi me frymëmarrjen.

Pas incidentit, Berisha u largua për një periudhë të shkurtër drejt banesës së tij, por u rikthye në protestë duke vendosur maskë kundër gazit lotsjellës. Fotot e shkrepura tregojnë liderin demokrat me sytë e skuqur ndërsa qëndron mes turmës së protestuesve.

Protestuesit e opozitës janë shpërndarë në disa zona të Tiranës, ku disa kanë hedhur bomba molotov drejt institucioneve, kanë thyer vitrina biznesesh dhe kanë vendosur zjarr në koshat e mbeturinave dhe stacionet e autobusëve. Forcat e Policisë së Shtetit vijojnë të ndjekin situatën dhe përplasjet mes tyre dhe protestuesve kanë vazhduar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

