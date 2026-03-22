Përplasje pranë Parlamentit, protestuesit hedhin molotovë drejt policisë

Tensione të forta janë regjistruar në Rrugën e Elbasanit, ku protestuesit e opozitës kanë tentuar të marshojnë drejt godinës së Kuvendit të Shqipërisë.
Forcat e Policisë së Shtetit kanë ndërhyrë për të ndaluar avancimin e turmës, duke u përplasur me protestuesit që kërkonin të çanin kordonin e sigurisë.
Sipas raportimeve nga terreni, një pjesë e protestuesve kanë hedhur fillimisht sende të forta dhe më pas bomba molotov në drejtim të efektivëve të policisë dhe autobotëve me ujë.
Në përgjigje, policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe ujë për të shpërndarë turmën dhe për të rikthyer kontrollin e situatës.
Situata në zonë paraqitet e tensionuar, ndërsa përplasjet mes protestuesve dhe forcave të rendit vijojnë.
