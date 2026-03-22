Përplasje pranë Parlamentit, Noka akuza policisë: Goditët liderin e opozitës me urdhër në sy!

Tensionet gjatë protestës së opozitës në Tiranë kanë vijuar edhe pranë godinës së Kuvendit të Shqipërisë, ku protestuesit janë përballur me forcat e rendit.
Pas marshimit në disa akse të kryeqytetit, përfshirë zonën pranë AKSHI dhe rrugën e Elbasanit, protestuesit janë drejtuar drejt Parlamentit, por janë ndaluar nga një kordon i Policisë së Shtetit.
Sipas raportimeve nga terreni, policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe ujë për të shpërndarë turmën dhe për të penguar afrimin e saj drejt godinës së Kuvendit. Nga ana tjetër, protestuesit kanë hedhur mjete piroteknike dhe sende të forta në drejtim të forcave të rendit.
Në këtë situatë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, ka reaguar me tone të ashpra ndaj policisë, duke e akuzuar për tejkalim të kompetencave dhe përdorim të forcës ndaj protestuesve. Ai ka kërkuar nga efektivët të shmangin provokimet dhe të mos ushtrojnë dhunë.
Situata mbetet e tensionuar, ndërsa përplasjet vijojnë.
