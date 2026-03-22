Berisha u ndje keq nga gazi lotsjellës, Noka dhe Boçi u kërkojnë ‘llogari’ policëve: Legena! Do e paguani shtrenjtë

Tensione në protestë, Noka dhe Boçi përplasen me policinë pas incidentit me Berishën
Përplasjet gjatë protestës së opozitës në Tiranë janë shoqëruar edhe me reagime të ashpra nga përfaqësues të Partia Demokratike e Shqipërisë, pas incidentit ku u përfshi kreu i saj, Sali Berisha.
Sipas raportimeve, Berisha është ndier keq si pasojë e gazit lotsjellës të përdorur gjatë përplasjeve mes protestuesve dhe Policia e Shtetit.
Pas këtij episodi, deputetët demokratë Flamur Noka dhe Luçiano Boçi janë përfshirë në një përballje verbale me efektivët e policisë, duke i fajësuar për situatën e krijuar. Ata kanë kërkuar llogari për ndërhyrjen e forcave të rendit dhe për përdorimin e gazit lotsjellës gjatë protestës.
Situata në terren mbetet e tensionuar, ndërsa incidentet dhe reagimet politike vijojnë të thellojnë përplasjet mes palëve.
