Një vajzë e re gjendet e pajetë në një hotel te Shkëmbi i Kavajës

Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Durrës, ku ditën e djeshme një 31-vjeçare nga Kosovë është gjetur pa shenja jete në ambientet e një hoteli në zonën e Shkëmbi i Kavajës.
Pas raportimit të ngjarjes, Prokuroria nisi hetimet ndaj dy administratorëve të hotelit, V. E., 38 vjeç, dhe A. Sh., 34 vjeç, të dy banues në Durrës. Dyshohet se ata nuk kanë lëshuar kupon tatimor për dhënien me qira të ambientit ku viktima qëndronte që nga dhjetori i vitit 2025.
Nga këqyrja paraprake e trupit të 31-vjeçares nuk janë konstatuar dëmtime të jashtme që mund të kenë shkaktuar vdekjen. Trupi i saj është dërguar për autopsi mjekoligjore, me qëllim përcaktimin e shkakut të vdekjes.
Sipas njoftimit zyrtar të Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, specialistët për Hetimin e Krimeve ndaj Personit në DVP Durrës kanë referuar materialet në Prokurori, ndërsa pritet rezultati i ekzaminimeve mjekoligjore për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
