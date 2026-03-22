Autobusi i tifozëve të Manchester City-t përfshihet nga flakët. Video

Momente paniku për dhjetëra tifozë të Manchester City pasditen e së dielës, teksa po udhëtonin drejt Wembley Stadium për të ndjekur finalen e Kupës së Ligës kundër Arsenal.
Autobusi me të cilin po udhëtonin u përfshi nga flakët teksa ndodhej në autostradën M6 motorway. Sipas raportimeve, zjarri shpërtheu fillimisht në pjesën e pasme të mjetit dhe brenda pak sekondash tym i zi doli nga çatia, duke shkaktuar panik mes pasagjerëve.
Atlético Madrid dhe Barcelona, një seri përballjesh epike: LaLiga, Kupa e Mbretit dhe Champions League Falë reagimit të shpejtë dhe qetësisë së shoferit, autobusi u ndal menjëherë në anë të rrugës dhe të gjithë udhëtarët u evakuuan në kohë. Në vendngjarje mbërritën me shpejtësi shërbimet zjarrfikëse dhe policia, ndërsa trafiku në M6 u ndërpre për një periudhë të gjatë.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar. Një nga tifozët u shpreh: “Falënderojmë zjarrfikësit për reagimin e menjëhershëm, pasi askush nuk u lëndua dhe nuk ishte në rrezik.”. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e zjarrit, ndërsa nga autobusi ka mbetur vetëm një skelet i djegur.
WARNING TO MAN CITY FANS ⚠️🩵⚪️ AVOID M6 TOLL COACH FIRE pic.twitter.com/gFvQ3sR7HE
— finlay (@dunbar71141) March 22, 2026
