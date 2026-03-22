Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Protesta e opozitës, 1500 efektivë policie në terren për mbarëvajtjen e tubimit
Transmetuar më 22-03-2026, 17:44

Partia Demokratike e Shqipërisë pritet të zhvillojë sot protestën e radhës përpara godinës së Kryeministrisë në Tiranë, në një format që, sipas organizatorëve, do të jetë pa mbajtje fjalimesh.

Sipas njoftimeve paraprake, deputetët dhe mbështetësit e opozitës do të mblidhen fillimisht përpara Kryeministrisë, ndërsa detaje të tjera mbi zhvillimin e protestës pritet të bëhen të ditura gjatë tubimit.

Ndërkohë, Policia e Shtetit ka ndërmarrë një plan të gjerë masash për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Rreth 1500 efektivë policie janë angazhuar në terren, në një skemë organizimi të ngjashme me atë të zbatuar në protestat e mëparshme.

Autoritetet synojnë të sigurojnë mbarëvajtjen e tubimit dhe të parandalojnë çdo incident të mundshëm gjatë zhvillimit të tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...