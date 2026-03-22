Protesta e opozitës, 1500 efektivë policie në terren për mbarëvajtjen e tubimit

Partia Demokratike e Shqipërisë pritet të zhvillojë sot protestën e radhës përpara godinës së Kryeministrisë në Tiranë, në një format që, sipas organizatorëve, do të jetë pa mbajtje fjalimesh.
Sipas njoftimeve paraprake, deputetët dhe mbështetësit e opozitës do të mblidhen fillimisht përpara Kryeministrisë, ndërsa detaje të tjera mbi zhvillimin e protestës pritet të bëhen të ditura gjatë tubimit.
Ndërkohë, Policia e Shtetit ka ndërmarrë një plan të gjerë masash për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Rreth 1500 efektivë policie janë angazhuar në terren, në një skemë organizimi të ngjashme me atë të zbatuar në protestat e mëparshme.
Autoritetet synojnë të sigurojnë mbarëvajtjen e tubimit dhe të parandalojnë çdo incident të mundshëm gjatë zhvillimit të tij.
