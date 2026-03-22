Gimbo zbulon bisedën me babanë e Selinës dhe çfarë i tha ai për raportin mes tyre

Gimbo, i cili krijoi një raport dashurie me Selinën brenda shtëpisë së Big Brother, zbuloi sot në “Fan Club” se i ka takuar të gjithë familjarët e saj.
Ndër të tjera, Gimbo foli edhe për bisedën me babanë e Selinës, ku tregoi se ai i ishte shprehur “të kemi parë si djalin tonë”.
“Kam biseduar me të gjithë familjarët e Selinës. Gëzoj respekt për ta dhe ata për mua. Më ka pëlqyer shumë vlerësimi i babait të Selinës ndaj meje.
E ka kuptuar që nuk kam qëllim të keq. Më ka pëlqyer shumë fjala që ‘të kemi parë si djalin tonë’.
E kam raportin shumë të mirë me ta. Edhe me vëllanë e Selinës, Onon, e kam edhe si shok, se jemi e njëjta moshë, jemi dhe kolegë”, u shpreh Gimbo.
