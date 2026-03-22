Shkelje të rënda në tregun e karburanteve, intensifikohen kontrollet në Tiranë

Kontrollet në tregun e hidrokarbureve në Tiranë po vijojnë me intensitet të lartë, ndërsa një taskforcë e përbashkët e Administrata Tatimore dhe Administrata Doganore ka konstatuar shkelje të rënda në disa subjekte tregtimi.
Sipas autoriteteve, subjektet problematike janë identifikuar përmes analizës së riskut, ndërsa gjatë kontrolleve në terren janë evidentuar një sërë parregullsish, si moslëshimi i faturës tatimore, punonjës të padeklaruar, tregtim mallrash pa dokumentacion, mungesë e sistemit të fiskalizimit dhe mosmbajtje e rregullt e librave tatimorë.
Në përfundim të verifikimeve, dokumentacioni i subjekteve në shkelje është sekuestruar nga organet përgjegjëse, ndërsa u është bërë thirrje të gjithë operatorëve në këtë sektor të respektojnë legjislacionin në fuqi dhe të formalizojnë aktivitetin e tyre.
Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet do të shtrihen në të gjithë vendin, me synim formalizimin e tregut të hidrokarbureve, parandalimin e abuzimeve me çmimet dhe mbrojtjen e konsumatorëve.
Rritja e çmimeve të karburanteve në vend lidhet edhe me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare, si pasojë e tensioneve të fundit mes Iran, Shtetet e Bashkuara dhe Izrael, të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejt në çmimet globale të naftës.
Gjatë dy javëve të fundit, çmimi i naftës dhe benzinës në vend i është afruar nivelit prej 220 lekësh për litër, duke nxitur reagimin e qeverisë shqiptare.
Në këtë kuadër, ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, ka bërë të ditur ngritjen e një taskforce të posaçme, e cila do të kryejë kontrolle të përditshme për të garantuar ligjshmërinë në treg.
Paralelisht, qeveria ka vendosur rikthimin e Bordi i Transparencës për Karburantet, me qëllim kontrollin e çmimeve dhe rritjen e transparencës.
Gjithashtu, është parashikuar edhe aplikimi i mekanizmit të “akcizës së lëvizshme”, sipas të cilit, në rast se çmimi i karburanteve arrin në 220 lekë për litër, akciza do të ulet automatikisht me 20%, për të lehtësuar barrën financiare mbi konsumatorët.
