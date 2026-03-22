Krijohet hapësirë​​ më e madhe për thellimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar mes Kinës dhe vendeve të tjera

Kina hap epokë të re ekonomike: triliona investime dhe mundësi të mëdha për bizneset në gjithë botën
Projekti i ri i Kinës për zhvillimin kombëtar gjatë periudhës së Planit të 15-të Pesëvjeçar (2026-2030) do t’i ofrojë botës mundësi të reja, të bazuara në siguritë që ka ofruar në aspektin e drejtimit, veprimeve konkrete dhe mjedisit të zhvillimit, tha të dielën kryeministri kinez Li Qiang.
Nga e kaluara në të tashmen e në të ardhmen, Kina ishte, është dhe do të jetë si një gur themeli dhe një pikë qëndrueshmërie për botën, tha Li në një fjalim kryesor në hapjen e Forumit të Zhvillimit të Kinës 2026 në Pekin.
Ai theksoi që prodhimi i përgjithshëm ekonomik i Kinës në pesë vjet pritet të arrijë në 170 trilionë juanë (rreth 24.4 trilionë dollarë), me një rritje të vlerësuar prej 30 trilionë juanësh.
Kjo do të krijojë hapësirë më të madhe për thellimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar midis Kinës e vendeve të tjera, duke përfaqësuar një drejtim të qartë dhe një qëllim të qëndrueshëm për ekonominë e Kinës, shtoi Li.
Lidhur me sigurinë në veprime konkrete, Kina do të zbatojë 109 projekte të mëdha në fusha të tilla si industritë e reja, sektorët e rinj të rritjes, sistemet moderne industriale dhe zhvillimin e integruar urban-rural gjatë pesë vjetëve të ardhshëm, vuri në dukje Li.
Kina do të promovojë rigjallërimin dhe përmirësimin e efikasitetit të sektorëve tradicionalë, duke përfshirë industrinë kimike, makineritë dhe ndërtimin e anijeve, ndërsa përshpejton rritjen e fushave në zhvillim, si inteligjenca artificiale, materialet e reja dhe energjia e re, vuri në dukje ai.
Këto do të krijojnë projekte dhe industri të shumta me vlerë qindra miliarda – ose edhe triliona – juanë, duke krijuar mundësi më të mëdha për bizneset e huaja që operojnë në Kinë, shtoi ai.
Sa i përket sigurisë së tretë, Li theksoi që Kina ofron një mjedis të qëndrueshëm zhvillimi, pasi është ndër vendet më të sigurta në botë.
Kina do të përpiqet të krijojë një mjedis biznesi të nivelit botëror, të orientuar drejt tregut, të bazuar në ligj dhe të ndërkombëtarizuar, do të zbatojë plotësisht trajtimin kombëtar për ndërmarrjet me investime të huaja, do të shkurtojë më tej listën negative për hyrjen në treg dhe do të forcojë shërbimet e mbështetjen, vuri në dukje më tej ai.
Kjo do t’u japë kompanive që operojnë në Kinë besimin për t’u zhvilluar në një mjedis të qëndrueshëm, transparent dhe të parashikueshëm, tha Li.
