Ardit Çuni tregon si zbuloi tradhtinë nga ish partnerja: Ishte gjëja më e tmerrshme që kam përjetuar!

Këngëtari Ardit Çuni ka ndarë së fundmi detaje të panjohura nga jeta e tij personale, duke folur hapur për një nga momentet më të vështira që ka kaluar në një marrëdhënie.
I ftuar në programin televiziv “S’e luan topi”, ai ka rrëfyer përvojën e zbulimit të tradhtisë nga ish e dashura e tij.
Gjatë intervistës, ai e përshkroi momentin e përballjes me këtë të vërtetë si një ngjarje mjaft të rëndë, duke e cilësuar si gjënë më të tmerrshme që mund të përjetohet brenda një çifti.
Pavarësisht situatës, këngëtari pranoi me sinqeritet se ende ruan ndjenja për ish-partneren. Megjithatë, ai theksoi se shpëtimi i lidhjes ishte i pamundur, pasi sipas tij, kur besimi thyhet një herë, është shumë e vështirë që ai të rindërtohet sërish.
Për të mbyllur këtë kapitull dhe për të gjetur paqe, Arditi tregoi se ka zgjedhur rrugën e faljes. Ai zbuloi se në datën 31 dhjetor, vetëm pak sekonda para ndërrimit të viteve, i ka dërguar asaj një mesazh.
Në këtë komunikim, ai i ka shprehur se e ka falur për atë që ka bërë, ndonëse nuk e ka harruar, me qëllimin e vetëm për ta nisur vitin e ri i çliruar nga çdo lloj mërie.
Theksojmë se Ardit Çuni përgjithësisht ka zgjedhur të mbajë një profil të rezervuar sa i përket jetës sentimentale në media, duke i bërë këto deklarata një nga rrëfimet e tij më të sinqerta dhe personale për publikun.
