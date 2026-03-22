Identifikohet i riu që humbi jetën në aksident në Tiranë
Transmetuar më 22-03-2026, 15:19

Policia e Shtetit ka identifikuar të riun që humbi jetën tragjikisht pak më parë në një aksident rrugor.

I ndjeri është Beqir Zela, 28 vjeç, banor i Tiranës, raporton noa.al.

Aksidenti ndodhi mesditën e sotme në aksin rrugor Baldushk–Vishnje, në Tiranë.

Policia tha se rreth orës 13:50, Zela, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit që po drejtonte.

Për pasojë, motori është përplasur me barrierat anësore të rrugës.

Si pasojë e përplasjes së fortë, 28-vjeçari Beqir Zela ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

