Identifikohet i riu që humbi jetën në aksident në Tiranë

Policia e Shtetit ka identifikuar të riun që humbi jetën tragjikisht pak më parë në një aksident rrugor.
I ndjeri është Beqir Zela, 28 vjeç, banor i Tiranës, raporton noa.al.
Aksidenti ndodhi mesditën e sotme në aksin rrugor Baldushk–Vishnje, në Tiranë.
Policia tha se rreth orës 13:50, Zela, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit që po drejtonte.
Për pasojë, motori është përplasur me barrierat anësore të rrugës.
Si pasojë e përplasjes së fortë, 28-vjeçari Beqir Zela ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
