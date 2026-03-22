Merz i kërkon Kurtit hapa konkretë në dialogun me Serbinë: Gjermania mbështet integrimin euro-atlantik të Kosovës

Kancelari gjerman Friedrich Merz i ka kërkuar kryeministrit të Kosovë, Albin Kurti, përparime konkrete në dialogun me Serbi, duke theksuar rëndësinë e këtij procesi për integrimin euro-atlantik të vendit.
Në një letër zyrtare urimi për mandatin e ri qeverisës të Kurtit, Merz vlerëson marrëdhëniet mes dy vendeve dhe shpreh gatishmërinë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh.
Kancelari gjerman thekson se përpara qeverisë së Kosovës qëndrojnë sfida të rëndësishme, duke shprehur besimin se, falë përvojës së tij politike, Kurti do të marrë vendimet e duhura për avancimin e proceseve integruese.
Në mënyrë të veçantë, ai nënvizon nevojën për progres në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, proces që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimi Evropian.
Në përmbyllje të letrës, Merz garanton se Gjermania do të vijojë të mbështesë Kosovën si një partner i fortë dhe i besueshëm në rrugën e saj drejt integrimit euro-atlantik, duke i uruar Kurtit suksese në vijimin e mandatit të tij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd