Aksident rrugor në Tiranë, ka vdekur një djalë i ri

Tragjike në Tiranë: i riu humb jetën pas përplasjes në mes të rrugës
Një aksident i rëndë rrugor me pasoja fatale është regjistruar mesditën e sotme në aksin Baldushk–Vishnje, në Tiranë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:50, ku një i ri rreth 28 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit që po drejtonte. Për pasojë, motori është përplasur me barrierat anësore të rrugës.
Si pasojë e përplasjes së fortë, 28-vjeçari Beqir Zela ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Çfarë tha policia
Më datë 22.03.2026, rreth orës 13:50, në aksin rrugor Baldushk–Vishnje, shtetasi B. Z., rreth 28 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit që po drejtonte.
Si pasojë e humbjes së kontrollit, motomjeti është përplasur me barrierat anësore të rrugës, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të 28-vjeçarit.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
