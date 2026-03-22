Ministria e Brendshme e Katarit konfirmon: Gjashtë viktima nga rrëzimi i helikopterit ushtarak

Ministria e Brendshme e Katarit ka konfirmuar se gjashtë persona kanë humbur jetën pas rrëzimit të një helikopteri ushtarak në Katar.
Sipas autoriteteve, në bord ndodheshin shtatë persona, ndërsa njëri prej tyre rezulton ende i zhdukur dhe kërkimet për gjetjen e tij vijojnë.
Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Katarit bëri të ditur se helikopteri ishte rrëzuar në ujërat rajonale për shkak të një mosfunksionimi teknik gjatë një fluturimi rutinë.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të tjera lidhur me rrethanat e plota të aksidentit, ndërsa hetimet për zbardhjen e ngjarjes janë në vijim.
