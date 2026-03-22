Chuck Norris, ‘Çunat e fortë’ të Hollivudit i thonë lamtumirë heroit të pamposhtur

Chuck Norris: Legjendat e Hollywood-it i japin lamtumirën ikonës së pathyeshme
Aktorë dhe figura të njohura të Hollywood-it i kanë dhënë lamtumirën një prej figurave më ikonike të kinemasë aksion, Chuck Norris, i cili u nda nga jeta të premten, më 20 mars, në moshën 86-vjeçare.
Mesazhe ngushëllimi kanë ardhur nga emra të mëdhenj si Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone dhe Jean-Claude Van Damme, të cilët e kujtojnë si një njeri të fortë, por edhe me karakter të jashtëzakonshëm.
«Ishte një tip i jashtëzakonshëm, si në jetë ashtu edhe në Hollywood. Legjenda e tij do të jetojë përgjithmonë», është shprehur Arnold Schwarzenegger.
«Kam kaluar momente të mrekullueshme duke punuar me Chuck-un. Ishte një njeri i vërtetë deri në fund. Ngushëllimet e mia për familjen e tij», ka thënë Sylvester Stallone.
Jean-Claude Van Damme shtoi: «Humbja e mikut tim është e madhe. E kam njohur që në fillimet e mia dhe gjithmonë e kam respektuar për karakterin e tij. Nuk do të harrohet kurrë».
Edhe presidenti amerikan ka reaguar, duke e cilësuar Norris si një njeri të fortë dhe mbështetës të palëkundur: «Ishte një njeri i mrekullueshëm dhe shumë i fortë. Nuk doje të përballeshe me të».
Chuck Norris ishte një nga figurat më të veçanta të Hollywood-it, i njohur për aftësitë e tij në artet marciale dhe rolet e fuqishme në filmat aksion. Përtej imazhit të fortë, ai kishte edhe një sens humori që e bëri edhe më të dashur për publikun.
Edhe pse fama e tij u shoqërua me shumë anekdota dhe batuta të famshme në internet, Norris mbetet një simbol i qëndrueshmërisë dhe forcës në industrinë e filmit.
