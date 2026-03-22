Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë këtë javë [23.03 – 29.03.2026]

Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, energji krijuese dhe ndryshime në prag. “Do’s” dhe “Don’ts” e kësaj jave vijnë për t’i vendosur gjërat në vijë – dhe bashkë me to edhe ty. Rubrika “Zodiaku Ekstrem” është këtu… dhe kush e përballon, le ta ndjekë.
Dashi
Çfarë të bësh:
Ke nevojë të ndjesh se po piqesh, sidomos në aspektin emocional. Duhet të bësh diçka konkrete për ta vërtetuar këtë, si për veten ashtu edhe për të tjerët. Vendimet më serioze për jetën dhe të ardhmen mund të të ndihmojnë shumë. Por kujdes, mos e shoqëro këtë me presion të tepërt.
Çfarë të mos bësh:
Je impulsiv nga natyra, por këtë javë duhet ta kontrollosh veten. Vendos kufij aty ku duhet dhe mos hezito të thuash “jo”. Mos i ndërprit projektet krijuese vetëm sepse ndihesh i lodhur.
Demi
Çfarë të bësh:
Merr pak distancë dhe kohë për veten, sepse je i lodhur si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Ka çështje të së kaluarës që të rëndojnë, ndaj është momenti t’i mbyllësh përfundimisht. Ndiq atë që të thotë zemra dhe mos u ndik nga të tjerët.
Çfarë të mos bësh:
Mos kërko përgjigje te njerëz që nuk kanë vlerë reale për ty. Ndoshta në qetësinë e shtëpisë do gjesh atë që kërkon. Mos hezito të largohesh nga persona që të lodhin. Dhe ndalo zakonet që të dëmtojnë.
Binjakët
Çfarë të bësh:
Është momenti të rishikosh rrethin shoqëror. Ka njerëz që duken miq, por nuk janë të sinqertë – largoji. Nga ana tjetër, ka persona të vlefshëm që i ke anashkaluar. Shiko çdo njeri për atë që është realisht.
Çfarë të mos bësh:
Mos vazhdo marrëdhënie që nuk kanë baza të përbashkëta si vlera apo qëllime. Fokusohu tek cilësia, jo sasia. E njëjta gjë vlen edhe në dashuri.
Gaforrja
Çfarë të bësh:
Nëse e konsideron veten serioz dhe të përgjegjshëm, tregoje këtë edhe në punë. Mund të të kërkohet më shumë nga të tjerët, por kjo është mënyra për të provuar vlerën tënde.
Çfarë të mos bësh:
Mos neglizho ambiciet e tua. Mos e shiko çdo kërkesë si presion – ndoshta të tjerët kanë nevojë për ty. Mos lejo pasiguritë të të ndalojnë.
Luani
Çfarë të bësh:
Është koha për vendime të mëdha që lidhen me të ardhmen. Beso më shumë tek vetja dhe shiko pamjen e përgjithshme të situatave. Optimizmi do të të ndihmojë shumë.
Çfarë të mos bësh:
Mos u nxito për të mbyllur detyrimet shpejt vetëm për të bërë përshtypje. Mos humb durimin. Mos neglizho zhvillimin tënd, qoftë në arsim, udhëtime apo përvoja të reja.
Virgjëresha
Çfarë të bësh:
Duhet të analizosh më thellë ndjenjat dhe financat. Edhe pse të krijojnë ankth, është momenti t’i përballosh realisht. Kontrollo shpenzimet dhe bëhu më i kujdesshëm.
Çfarë të mos bësh:
Mos i lër mendimet pa organizim. Mos humb besimin tek vetja për shkak të dyshimeve. Vendos kufij si me të tjerët ashtu edhe me veten. Mos i injoro emocionet – duhet t’i menaxhosh.
Peshorja
Çfarë të bësh:
Edhe pse mund të mos të mungojnë angazhimet, tani është momenti të përqendrohesh seriozisht tek marrëdhëniet dhe bashkëpunimet profesionale. Që këto fusha të ecin mirë, duhet të jesh i sinqertë dhe të kërkosh të njëjtën gjë edhe nga të tjerët. Është momenti i së vërtetës, ndaj trego përgjegjësi dhe qëndro i drejtë në qëndrimet e tua.
Çfarë të mos bësh:
Mos u bëj ankesues i vazhdueshëm, sepse lodh të tjerët. Mos mendo se të gjithë janë kundër teje apo kërkojnë shumë – nuk është kështu. Mos u tremb nga situatat e vështira, sepse nëse marrëdhëniet janë të forta, do t’i përballojnë. Mos i shmang përgjegjësitë.
Akrepi
Çfarë të bësh:
Je shumë i fokusuar te puna dhe kjo të ndihmon edhe për të larguar mendimet negative. Megjithatë, duhet të gjesh balancë, sepse mund të lodhesh shumë fizikisht dhe emocionalisht. Ngadalëso ritmin dhe organizohu më mirë.
Çfarë të mos bësh:
Mos kërko perfeksion në çdo gjë, sepse vetëm e lodh veten. Ke shumë detyrime dhe pa një plan të mirë nuk do ia dalësh. Mos neglizho shëndetin dhe ushqimin. Mos humb kohë me gjëra të parëndësishme.
Shigjetari
Çfarë të bësh:
Je natyrë e lirë dhe e gëzuar, por këtë javë duhet të bëhesh më serioz. Situatat kërkojnë përgjegjësi dhe angazhim. Është momenti të ndryshosh pak mënyrën e të menduarit dhe të marrësh gjërat më seriozisht.
Çfarë të mos bësh:
Mos shmang temat e rëndësishme, sidomos ato krijuese apo që lidhen me fëmijët. Mos hezito të ndjekësh ëndrrat e tua. Mos mendo se të gjithë duan të të kufizojnë – kjo është vetëm një perceptim i gabuar.
Bricjapi
Çfarë të bësh:
Bëj gjëra që të qetësojnë, por mos lër pas dore jetën personale. Duhet të përqendrohesh edhe te familja dhe shtëpia, pasi dikush mund të ketë nevojë për ty. Mund të dalin edhe çështje që lidhen me banesën ose ndryshime të rëndësishme në këtë drejtim.
Çfarë të mos bësh:
Mos lër detyra të pambyllura nga e kaluara, sepse nuk të lejojnë të ecësh përpara. Mos lejo stresin të të pushtojë. Mos hezito të afrosh njerëzit që të bëjnë të ndihesh i sigurt.
Ujori
Çfarë të bësh:
Ruaj qetësinë, sepse java pritet të jetë intensive. Duhet të marrësh vendime të rëndësishme për të ardhmen dhe këto kërkojnë seriozitet. Analizo mirë çdo mundësi që të ofrohet.
Çfarë të mos bësh:
Mos tolero njerëz që flasin pa masë apo që të lodhin. Vendos kufij. Kujdes si shprehesh, sidomos kur je nervoz, sepse mund të thuash gjëra që i pendohesh më pas.
Peshqit
Çfarë të bësh:
Fokusoju vlerave dhe financave. Nëse do të ndihesh i sigurt, duhet të organizosh më mirë shpenzimet dhe të shmangësh harxhimet e panevojshme. Disiplina është çelësi për ty këtë javë.
Çfarë të mos bësh:
Mos i marrë si të mirëqena gjërat që ke arritur. Mos idealizo njerëzit dhe situatat duke mos parë realitetin. Mos u anko më pas nëse gjërat nuk shkojnë si duhet. Mos lejo askënd të ulë vetëbesimin tënd.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
