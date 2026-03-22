Një burrë gjendet i vdekur. Policia ka dyshime tronditëse

Një burrë ka pësuar vdekje në moshë ende të parakohshme në Lezhë dhe dyshimet e policisë janë tronditëse.
P.P., 56 vjeç banor në fshatin Treshë të rrethit Lezhë, u gjet i vdekur në oborrin e banesës së tij sot në orën 09.30.
Familja njoftoi policinë dhe një ekip hetimor shkoi në vendngjarje ku konstatoi se viktima ishte i vdekur në një pemë.
Hetimi sugjeron se 55 vjeçari ka kryer vetëvrasje duke u varur në pemën e oborrit të shtëpisë.
Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, për veprime të mëtejshme. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd