Iu gjetën në banesë municion luftarak dhe lëndë plasëse, arrestohet i riu

Policia e Vlorë ka goditur një rast të mbajtjes pa leje të municionit luftarak dhe lëndëve plasëse, në kuadër të goditjeve të vazhdueshme ndaj veprimtarive kriminale.
Sipas njoftimit zyrtar, aksioni u zhvillua mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit A. C., 35 vjeç, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, 158 fishekë luftarakë dhe një kallëp lënde plasëse, të dyshuar si tritol.
Në përfundim të veprimeve procedurale, 35-vjeçari u arrestua në flagrancë për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprime të mëtejshme.
