Edi Rama: Rritje deri në 70% e pagave të ushtarakëve brenda mandatit

Kryeministri Edi Rama deklaroi në podcastin “Flasim” se qeveria synon rritjen deri në 70% të pagave për ushtarakët brenda këtij mandati.
Sipas tij, buxheti i vitit 2026 parashikon një rritje prej afro 12% të fondeve për mbrojtjen, krahasuar me vitin e mëparshëm, në përputhje me angazhimet e vendit ndaj NATO.
Rama bëri të ditur se rritja e pagave për ushtarakët ka hyrë në fuqi që në muajin janar, ndërsa në mbledhjen e fundit të qeverisë është miratuar edhe mbulimi i kostos së transportit për çdo ushtarak aktiv.
Ai e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për përmirësimin e kushteve të trajtimit të Forcave të Armatosura, duke theksuar se synimi është një pagë konkurruese dhe një trajtim financiar dinjitoz për efektivët.
“Kur miratuam buxhetin e vitit 2026, vendosëm t’i japim mbrojtjes afro 12% më shumë fonde sesa viti i mëparshëm, në përputhje me angazhimet tona ndaj NATO-s dhe për të garantuar një trajtim gjithnjë e më dinjitoz të forcave tona të armatosura. Rritja e pagave ka hyrë në fuqi që nga janari dhe kemi miratuar gjithashtu mbulimin e kostos së transportit për çdo ushtarak aktiv. Synimi ynë mbetet që deri në fund të mandatit paga e ushtarit bazë të arrijë nivelin mesatar të vendeve të NATO-s, me një rritje deri në 70%”, u shpreh Rama.
