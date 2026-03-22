“Ditë e re, shpresë për një të ardhme më të mirë” – Sot festohet Sulltan Nevruzi

Shqipëri – Besimtarët bektashianë festojnë sot Ditën e Sulltan Nevruzit, e cila përkon me ditëlindjen e Imam Aliut në Qabe dhe simbolizon ringjalljen, shpresën dhe fillimin e një dite të re.
Kryeministri Edi Rama uroi besimtarët me disa pamje nga teqeja e Helvetive në Berat, një nga më të bukurat në Ballkan, ku qetësia dhe harmonia janë shenja e besimit dhe përkushtimit shpirtëror.
Fjala “Nevruz” do të thotë “Dita e re” në persisht, ndërsa “Sulltan” është titull i lartë. Në Shqipëri, kjo ditë filloi të festohej që nga shekujt XIV, me përhapjen e bektashizmit, dhe përkon me ditëlindjen e Imam Aliut, dhëndrit të profetit Muhamed dhe një nga imamët e mëdhenj të të gjitha kohërave.
Siç ka shkruar poeti Naim Frashëri:
“Sot është një ditë e re që përsëritet moti, lind Vera, lind ngrohtësia, lind Aliu, lind vet Zoti.”
Imam Aliu njihet për diturinë, drejtësinë dhe përpjekjen për përparimin njerëzor. Ai la pas tre parime të përhershme: shkallën e të menduarit, unitetin njerëzor dhe drejtësinë, duke mbetur simbol i përhershëm i besimtarëve dhe dijetarëve.
Traditat dhe festimet
Në këtë ditë, besimtarët pijnë një gotë qumësht, që simbolizon lindjen e një dite të re. 22 marsi shënon gjithashtu 31-vjetorin e rihapjes së Kryegjyshatës Botërore Bektashiane, një event ku mori pjesë edhe Nënë Tereza.
Gatimet tradicionale përfshijnë:
Byrek me 12 lloje barishtesh (spinaq, lëpjetë, majdanoz, lakër, kopër, gjethe prasi, labot, qepë, oriz, etj.) me një monedhë metalike brenda; ai që e gjen monedhën konsiderohet me fat për vitin që vjen. Përshesh me pulë ose mish qengji, qengji i pjekur. Sultiash, ëmbëlsira karakteristike e ditës, përbërë nga qumësht, oriz dhe sherbet. Në disa raste, gatuhet edhe kabuni me oriz, lëng mishi, sheqer, rrush të thatë dhe arra.
Kjo festë simbolizon ringjalljen e jetës, shpresën dhe begatinë, duke qenë një nga ditët më të shënuara për komunitetin bektashian.
