Rrëzohet një helikopter në Katar
Transmetuar më 22-03-2026, 07:45

KATAR – Një helikopter është rrëzuar në brigjet detare të Katarit, duke aktivizuar menjëherë autoritetet përkatëse për një operacion të gjerë kërkim-shpëtimi.

Ministria e Mbrojtjes e Katarit bëri të ditur se aksidenti ndodhi gjatë një fluturimi rutinë, pasi mjeti ajror pësoi një defekt teknik. Deri në këto momente, nuk ka informacion të konfirmuar mbi fatin e personave që ndodheshin në bord.

Ndërkohë, Ministria e Brendshme njoftoi se ekipet e specializuara janë angazhuar në operacione intensive në ujërat territoriale të vendit. Kërkimet po zhvillohen në koordinim të ngushtë mes njësive detare dhe ajrore, përfshirë strukturat e sigurisë bregdetare dhe ekipet e avancuara të shpëtimit.

Autoritetet theksojnë se operacioni vijon pa ndërprerje, ndërsa pritet të ketë përditësime të mëtejshme në orët në vijim.

Ngjarja vjen në një kontekst të ndjeshëm rajonal për Katarin, i cili kohët e fundit është përballur me tensione të shtuara sigurie, përfshirë kërcënime dhe incidente të lidhura me sulme me dronë dhe raketa në rajon.

