Artani lë përfundimisht shtëpinë e Big Brother! Veprimi i tij i habiti të gjithë

Transmetuar më 22-03-2026, 07:37
Artani është banori i cili është eliminuar nga Big Brother VIP 5 këtë të shtunë.
Ai ndodhej në nominim së bashku me Nikol, Selin dhe Stenaldon, të cilët mbetën në fund në zinxhirin e shpëtimit, teksa iu bashkua edhe Rogerti i cili ndodhet në nominim të përhershëm.
Menjëherë pasi iu lexua emri, Artani u largua nga shtëpia pa zgjedhur të takonte asnjë nga banorët e tjerë.
