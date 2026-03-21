Rama i pakënaqur me punën e sekretariateve të PS, paralajmëron ndryshime rrënjësore

Në mbledhjen me dyer të mbyllura të Partia Socialiste, e mbajtur këtë të shtunë në Gjiri i Lalëzit, kryeministri Edi Rama shprehu pakënaqësinë e tij për funksionimin e sekretariateve në parti.
Rama ka theksuar se sekretariati i PS nuk funksionon si duhet dhe se do të ndryshojë rrënjësisht strukturën e tij.
Kryetari i partisë u shpreh: “Kemi vetëm sekretar të përgjithshëm, pjesa tjetër e sekretariateve nuk funksionon”, duke nënkuptuar një reformë të mundshme në administrimin e strukturave të brendshme të partisë.
