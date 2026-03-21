Video
G7 mbështet furnizimet globale me energji, por nuk angazhohet në Lindjen e Mesme
Transmetuar më 21-03-2026, 22:55

Irani – Ministrat e Jashtëm të G7 deklaruan se janë të gatshëm të ndërmarrin masa për të mbështetur furnizimin global me energji, ndërsa nuk u zotuan për veprime direkte në rrugët kryesore detare, përfshirë Ngushtica e Hormuzit, të cilat janë efektivisht të mbyllura si pasojë e tensioneve me Iranin.

Në një deklaratë të përbashkët, ministrat nga Kanada, Franca, Gjermania, Italia, Japoni, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, së bashku me diplomatin më të lartë të Bashkimi Evropian, theksuan mbështetjen për partnerët në rajon dhe dënuan sulmet e pamatura të regjimit iranian kundër civilëve dhe infrastrukturës, përfshirë atë energjetike.

Deklarata nënvizon gatishmërinë e G7 për të liruar rezervat e dakordësuara më parë, duke synuar stabilizimin e furnizimeve globale, por pa angazhim të drejtpërdrejtë ushtarak në zonat strategjike të Lindjes së Mesme.

