Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Irani sulmon me dron Ambasadën Amerikane në Bagdad
Transmetuar më 21-03-2026, 22:48

Bagdad – Një sulm me dron ka goditur Ambasada Amerikane pranë aeroportit të Bagdadit, raportoi Reuters. Ky incident ndodh ndërsa tensionet mes Shtetet e Bashkuara, Izrael dhe Irani hyjnë në javën e katërt.

Më herët, SHBA ka goditur impiantin bërthamor Natanz të Iranit. Autoritetet iraniane të Organizatës së Energjisë Atomike raportuan se nuk ka pasur rrjedhje të materialit radioaktiv pas sulmit.

Si përgjigje, Teherani lëshoi dy raketa balistike ndaj bazës së përbashkët anglo-amerikane në Diego Garcia, rreth 3,810 kilometra larg territorit iranian.

Në Irak, autoritetet shpallën gjendje force madhore në të gjitha fushat e naftës të menaxhuara nga kompanitë e huaja, duke urdhëruar ndërprerjen e plotë të prodhimit në zonat e prekura, pa kompensim të parashikuar në kontrata.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...