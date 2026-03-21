Irani sulmon me dron Ambasadën Amerikane në Bagdad

Bagdad – Një sulm me dron ka goditur Ambasada Amerikane pranë aeroportit të Bagdadit, raportoi Reuters. Ky incident ndodh ndërsa tensionet mes Shtetet e Bashkuara, Izrael dhe Irani hyjnë në javën e katërt.
Më herët, SHBA ka goditur impiantin bërthamor Natanz të Iranit. Autoritetet iraniane të Organizatës së Energjisë Atomike raportuan se nuk ka pasur rrjedhje të materialit radioaktiv pas sulmit.
Si përgjigje, Teherani lëshoi dy raketa balistike ndaj bazës së përbashkët anglo-amerikane në Diego Garcia, rreth 3,810 kilometra larg territorit iranian.
Në Irak, autoritetet shpallën gjendje force madhore në të gjitha fushat e naftës të menaxhuara nga kompanitë e huaja, duke urdhëruar ndërprerjen e plotë të prodhimit në zonat e prekura, pa kompensim të parashikuar në kontrata.
