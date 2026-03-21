‘Shkaktoi penallti me dashje’! E bujshme: Flamurtari përjashton kapitenin Lorenc Trashi
Transmetuar më 21-03-2026, 22:38

Një vendim surprizë ka ardhur nga Vlora pas ndeshjes së fundit kundër Bylis Ballsh, ku skuadra e Flamurtarit pësoi humbjen në minutat shtesë.

Presidenti i klubit, Sinan Idrizi, ka vendosur përjashtimin nga ekipi të kapitenit Lorenc Trashi.

Shkak për këtë vendim është bërë penalltia e shkaktuar nga Trashi në minutën e 97-të të ndeshjes, e cila dyshohet se u shkaktua me qëllim dhe çoi në disfatën e skuadrës bregdetare.

Ky veprim, sipas burimeve, nuk është pranuar nga presidenti Idrizi, i cili vendosi të marrë masa të menjëhershme ndaj lojtarit.

Vendimi erdhi gjithashtu pas presionit dhe protestave të tifozëve pranë stadiumit Flamurtari Stadium, të cilët reaguan pas penalltisë së diskutueshme dhe rezultatit final.

