Bie nga Ura e Moglicës, humb jetën një grua
Transmetuar më 21-03-2026, 22:36

Gjakovë – Një grua e moshës madhore ka humbur jetën pas rënies nga Ura e Moglicës sonte.

Rastin e konfirmoi toger Sheremet Elezaj, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës. Viktima kishte rënë në ujë dhe u transportua nga njësitet mjekësore drejt Spitalit të Gjakovës.

“Personeli mjekësor i ka ofruar ndihmën e parë dhe më pas është dërguar për trajtim të mëtejshëm mjekësor,” deklaroi Elezaj. Fatkeqësisht, gjendja e saj u përkeqësua dhe ora 21:30 spitali njoftoi se gruaja kishte ndërruar jetë.

Policia njofton se njësitet relevante po ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.

