Tregjet globale në luhatje: Konflikti me Iranin ul ndjeshëm çmimin e arit, forcohet dollari

Përshkallëzimi i tensioneve me Irani ka shkaktuar tronditje në tregjet financiare globale, duke ndikuar si në sektorin e energjisë ashtu edhe në asetet tradicionale të sigurisë.
Sipas analizave të tregjeve, çmimi i arit ka pësuar një rënie të fortë prej rreth 10% vetëm gjatë kësaj jave, ndërsa që nga fillimi i konfliktit humbjet arrijnë në rreth 13%. Kjo performancë e dobët konsiderohet ndër më të theksuarat në dekadat e fundit, pavarësisht faktit se ari zakonisht shihet si një “strehë e sigurt” në periudha pasigurie ekonomike.
Ekspertët e lidhin këtë zhvillim me rritjen e çmimeve të energjisë dhe pasigurinë në zinxhirët e furnizimit, që po detyrojnë bankat qendrore të rishikojnë politikat monetare, veçanërisht normat e interesit. Rritja e interesave zakonisht ushtron presion mbi çmimin e arit, duke e bërë atë më pak tërheqës për investitorët.
Ndërkohë, paqëndrueshmëria në tregje ka çuar në forcimin e dollari amerikan, i cili po përfiton nga zhvendosja e kapitalit drejt aseteve më likuide dhe të konsideruara më të sigurta në afat të shkurtër.
Analistët paralajmërojnë se nëse tensionet në Lindjen e Mesme vijojnë, luhatjet në tregjet globale – veçanërisht në energji dhe valuta – mund të thellohen edhe më tej, duke shtuar pasiguritë për ekonominë botërore.
