Irani sulmon jugun e Izraelit: 40 të plagosur në Dimonë pranë objektit bërthamor

Izrael – Të paktën 40 persona janë plagosur pas sulmit me raketë iraniane në qytetin jugor Dimona, ku ndodhet një nga objektet kryesore bërthamore të vendit, njoftoi ushtria izraelite të shtunën në mbrëmje.
Raketa goditi një zonë banimi, duke shkaktuar lëndime serioze tek një djalë 10-vjeçar dhe një grua nga fragmente qelqi, ndërsa 37 të tjerë po trajtohen për lëndime të lehta, raportoi shërbimi i emergjencës Magen David Adom.
Televizioni shtetëror iranian deklaroi se sulmi ndaj Dimonës ishte hakmarrje për një incident në centralin bërthamor Natanz, rreth 50 kilometra larg qytetit Kashan, për të cilin ushtria izraelite mohon përgjegjësinë.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike bëri me dije se nuk ka konstatuar dëmtime në qendrën e kërkimit bërthamor Negev dhe nuk janë regjistruar nivele jonormale rrezatimi, por situata po monitorohet nga afër.
Ndërkohë, ministrat e jashtëm të G7 dhe Bashkimi Evropian kërkuan ndalimin “e menjëhershëm dhe pa kushte” të sulmeve iraniane ndaj vendeve aleate në Lindjen e Mesme. Në një deklaratë të përbashkët, ata dënuan sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës energjetike në vende si Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordani dhe Irak.
Dimona, i njohur si qytet i shkretëtirës, është vendi ku ndodhet qendra kryesore e kërkimit bërthamor të Izraelit, e hapur në vitin 1958. Izraeli nuk ka konfirmuar dhe as nuk ka mohuar në mënyrë publike zotërimin e armëve bërthamore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd