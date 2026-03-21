Tragjedi në Itali: Dy viktima dhe disa të plagosur nga orteku në Val Ridana

Itali – Dy persona kanë humbur jetën dhe tre të tjerë kanë mbetur të plagosur rëndë si pasojë e një orteku të fuqishëm në zonën alpine të Val Ridana.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, në momentin e ngjarjes në zonë ndodheshin rreth 25 persona, pjesë e disa grupeve alpinistësh. Ortëku i zuri ata në befasi, duke shkaktuar pasoja të rënda në jetë njerëzish.
Operacioni i kërkim-shpëtimit u zhvillua në shkallë të gjerë, me angazhimin e gjashtë helikopterëve dhe rreth 80 efektivëve të ekipeve të emergjencës. Autoritetet bëjnë me dije se një person rezulton ende i zhdukur.
Ngjarja e rëndë vjen vetëm pak ditë pas përvjetorit të dhjetë të një tjetër tragjedie të ngjashme në Monte Nevoso, ku një ortek i fuqishëm u mori jetën gjashtë personave.
Autoritetet vijojnë operacionet në terren, ndërsa kushtet e motit dhe rreziku i ortekëve mbeten shqetësim serioz për zonat alpine.
