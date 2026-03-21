Vr’asje në Klinë: 49-vjeçari qëllohet për vd’ekje nga i vëllai, arrestohet autori

Klinë – Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e së shtunës në fshatin Bokshiq, ku një 49-vjeçar ka humbur jetën pasi është qëlluar me armë zjarri, ndërsa i dyshuari, që sipas autoriteteve është vëllai i viktimës, është arrestuar.
Sipas njoftimit nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Pejë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:00. Pas marrjes së informacionit, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje, ku konstatuan se një person ishte plagosur rëndë me armë zjarri.
Viktima u transportua drejt Spitali Rajonal i Pejës për ndihmë mjekësore, por nuk mundi t’u mbijetojë plagëve të marra. Mjeku kujdestar konfirmoi vdekjen e tij, ndërsa burime nga spitali bënë të ditur se ai kishte mbërritur pa shenja jete rreth orës 15:30.
I dyshuari është arrestuar në vendngjarje dhe është ndaluar për 48 orë, nën dyshimet për kryerjen e veprës penale “vrasje e rëndë”. Paraprakisht, autoritetet kanë bërë me dije se krimi dyshohet të ketë ndodhur pas një konflikti verbal mes dy vëllezërve.
Në vendin e ngjarjes është sekuestruar arma e dyshuar e përdorur në krim, si dhe prova të tjera materiale që do t’i shërbejnë hetimeve.
Kjo është vrasja e dytë brenda javës në Kosovë, pas një tjetër rasti të ndodhur në Gjakovë, ku një person u vra dhe një tjetër mbeti i plagosur. Autoritetet dhe ekspertët vijojnë të theksojnë nevojën për masa më të forta në kontrollin dhe konfiskimin e armëve pa leje, të cilat mbeten një problem shqetësues në vend.
