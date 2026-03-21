Rama mbledh nesër drejtuesit e qarqeve në selinë e PS-së pas ndryshimeve në Asamblenë Kombëtare
Transmetuar më 21-03-2026, 20:09

Pas mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të Partia Socialiste e Shqipërisë, zhvilluar në Durrës, kryeministri Edi Rama ka thirrur një takim me drejtuesit politikë të qarqeve, i cili do të mbahet ditën e nesërme në selinë e PS-së në Tiranë, duke nisur nga ora 10:00.

Takimi vjen pas ndryshimeve të miratuara në gjashtë qarqe të vendit, ku janë përcaktuar drejtuesit e rinj politikë. Në kuadër të këtyre vendimeve, Taulant Balla është caktuar drejtues për qarkun e Tiranës, ndërsa Blendi Klosi për Durrës. Në Fier vijon në detyrë Belinda Balluku.

Gjithashtu, drejtimin e disa qarqeve e kanë marrë edhe emra të rinj nga qeveria, përfshirë Ermal Nufi në Lezhë dhe Enea Karakaçi në Shkodër.

Drejtuesit politikë të qarqeve:

Tiranë – Taulant Balla Durrës – Blendi Klosi Dibër – Ulsi Manja Fier – Belinda Balluku Gjirokastër – Mirela Kumbaro Vlorë – Bledi Çuçi Lezhë – Ermal Nufi Kukës – Petrit Malaj Shkodër – Enea Karakaçi Korçë – Niko Peleshi Berat – Ervin Demo Elbasan – Arbian Mazniku

Mbledhja e së dielës pritet të fokusohet në koordinimin e strukturave dhe organizimin politik në qarqe, në vijim të ndryshimeve të fundit të ndërmarra nga Partia Socialiste.

