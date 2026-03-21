Presidenti i Iranit shpall publikisht: Jemi gati t’i japim fund luftës, kemi vetëm një kërkesë

Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka deklaruar sot se vendi i tij është i gatshëm të shqyrtojë përfundimin e luftës vetëm nëse merr garanci të forta se nuk do të përballet më me agresion ushtarak në të ardhmen.
Gjatë një bisede telefonike me kryeministrin e Indisë, Narendra Modi, Pezeshkian tha se ndalimi i menjëhershëm i armiqësive nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli është kusht i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm pa garanci afatgjata për sigurinë e Iranit.
Ai hodhi poshtë pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se veprimet ushtarake kanë për qëllim ndalimin e Iranit për të ndërtuar armë bërthamore, duke shtuar se vendi i tij nuk e ka nisur luftën dhe se agresioni është kryer “pa arsye, logjikë dhe bazë ligjore”, madje gjatë kohës kur po zhvilloheshin negociata për programin bërthamor.
Pezeshkian akuzoi gjithashtu SHBA-në dhe Izraelin për sulme ndaj infrastrukturës publike dhe viktima civile, duke përfshirë edhe fëmijë. Ai ritheksoi qëndrimin e Iranit kundër armëve bërthamore, duke nënvizuar se ekziston një ndalim i qartë për zhvillimin dhe përdorimin e tyre.
Presidenti iranian kundërshtoi gjithashtu narrativën që e paraqet Iranin si burim destabiliteti në rajon, duke akuzuar Izraelin për ndërhyrje dhe sulme në disa vende, përfshirë Libanin, Gazën, Irakun dhe Katarin.
Ai shtoi se Irani mbetet i hapur për verifikim ndërkombëtar të aktiviteteve të tij bërthamore paqësore dhe bëri thirrje për krijimin e një strukture sigurie rajonale pa ndërhyrje të jashtme, raporton Press Tv.
Nga ana e tij, kryeministri indian Narendra Modi shprehu shqetësim për përshkallëzimin e tensioneve në rajon dhe paralajmëroi për pasojat që sulmet ndaj infrastrukturës energjetike mund të kenë në ekonominë globale dhe sigurinë ushqimore.
Modi theksoi gjithashtu rëndësinë e garantimit të sigurisë në Ngushticën e Hormuzit dhe ruajtjen e lirisë së lundrimit në Gjirin Persik, duke bërë thirrje për zgjidhje paqësore dhe përfundimin sa më të shpejtë të konfliktit.
