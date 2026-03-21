Erdogan: Zoti e shkatërroftë Izraelin!

Presidenti turk foli gjatë faljes së Fitër Bajramit, festës që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Ai akuzoi Benjamin Netanyahun për krizën në Lindjen e Mesme.
Ai po merrte pjesë në faljen e Fitër Bajramit, në xhaminë e Güneysu, në qytetin e tij të lindjes Rize. Pasi doli, dha një deklaratë për gazetarët. Presidenti turk Recep Erdogan kritikoi ashpër Izraelin, duke thënë se do të përballet me pasojat e veprimeve të tij në të gjithë rajonin: «Lindja e Mesme është në trazira; ne vazhdojmë të humbasim dëshmorë dhe veteranë. Zoti na mbroftë dhe na çliroftë sa më shpejt nga fatkeqësia e sionistëve. Zoti e shkatërroftë plotësisht Izraelin në emër të emrit të Tij të lavdishëm Al-Kahhar».
Lideri turk foli për situatën në Lindjen e Mesme, duke thënë: «Siç dihet, Izraeli sionist ka vrarë qindra mijëra njerëz».
«Nëse Zoti do, do ta paguajë çmimin. Nuk kam asnjë dyshim për këtë».
Erdogan deklaroi se veprimet e Benjamin Netanyahut «kërcënojnë paqen rajonale dhe globale», duke shprehur bindjen se myslimanët «do t’i kalojnë këto ditë të vështira».
Sulmi i Erdoganit ndaj Izraelit
«Kemi lënë pas muajin e bekuar të Ramazanit, fillimi i të cilit është mëshirë, mesi falje dhe fundi shpëtim nga dënimi i përjetshëm, dhe sot jemi të nderuar me Fitër Bajramin», tha Erdogan.
«Zoti bëftë që Fitër Bajrami të jetë një mjet shpëtimi dhe ringjalljeje për të gjithë botën islame. Qoftë gjithashtu një mjet uniteti, vëllazërie dhe solidariteti në vendin tonë», shtoi ai.
Erdogan foli edhe për konfliktet e shumta në botë, përfshirë luftën Rusi-Ukrainë në veri të Turqisë, duke akuzuar «rrjetin e gjenocidit sionist» se po bllokon ndihmat për Gazën, po vret njerëz, po shkatërron ndërtesa dhe po vepron si «banditë», duke iu referuar sulmeve izraelite në Palestinë.
Ai dënoi mbylljen e xhamisë Al-Aqsa në Jerusalem, duke thënë se kjo po bëhet me pretekstin e luftës me Iranin, si dhe përshpejtimin e aktiviteteve të vendbanimeve të paligjshme dhe politikave ekspansioniste në Bregun Perëndimor dhe territore të tjera të pushtuara palestineze.
Që nga 2 marsi, shtoi ai, Izraeli ka vrarë 1,000 persona në Liban, me mbi 1 milion të zhvendosur me forcë.
Turqia po mobilizon «të gjitha mjetet e saj» për të rikthyer paqen dhe stabilitetin, për të rifilluar dialogun dhe diplomacinë.
Erdogan shprehu solidaritet me ata që po e festojnë Fitër Bajramin në zi, veçanërisht në Gaza, duke thënë: «Besoj se do ta kalojmë së shpejti këtë periudhë të vështirë në rajonin tonë duke u mbështetur te njëri-tjetri, me shpresë, durim dhe qëndrueshmëri».
Ai theksoi se «bota islame po përpiqet sërish të kalojë një rrugë të mbushur me pengesa, kurthe dhe komplotet».
Sa i përket konflikteve të tjera rajonale, ai vuri në dukje se përpjekjet e Turqisë kanë sjellë një pauzë për Fitër Bajramin në përplasjet mes Pakistanit dhe Afganistanit, duke shpresuar që ajo të bëhet e përhershme: «Të paktën e mirëpresim faktin që gishtat janë larguar nga këmbëzat mes dy vendeve vëllazërore, që nuk do të derdhet më gjak dhe që dy popujt vëllazërorë mund ta festojnë festën në paqe».
Dhe shtoi: «Zoti na ndihmoftë. Qoftë Fitër Bajrami burim të mirash për vendin dhe kombin tonë», tha ai. /noa.al, përkthyer nga Corriere della Sera/
