Ndryshimi i ri i për pasaportat në Mbretërinë e Bashkuar vjen për herë të parë nga 8 prill, çfarë duhet të dinë shqiptarët në Angli

Qeveria britanike ka njoftuar një rritje të re të tarifave për pasaportat, e cila pritet të hyjë në fuqi më 8 prill 2026. Për herë të parë, kostoja e një pasaporte standarde për të rriturit do të kalojë mbi 100 paund.
Sipas Home Office, aplikimet online për qytetarët mbi 16 vjeç do të rriten nga 94.50 paund në 102 paund. Ndërkohë, për fëmijët nën 16 vjeç, çmimi do të shkojë nga 61.50 paund në 66.50 paund.
Rritje do të ketë edhe për aplikimet me postë dhe ato të bëra nga jashtë vendit. Aplikimet me postë për të rriturit do të arrijnë në 115.50 paund, ndërsa për fëmijët në 80 paund. Po ashtu, shërbimi i përshpejtuar njëditor do të kushtojë 239.50 paund.
Autoritetet britanike theksojnë se këto tarifa synojnë të mbulojnë kostot e shërbimeve, përfshirë përpunimin e aplikimeve, ndihmën konsullore jashtë vendit dhe menaxhimin e qytetarëve në kufi. Sipas qeverisë, këto ndryshime nuk synojnë gjenerimin e fitimit, por reduktimin e varësisë nga taksat publike.
Ndryshimet pritet të hyjnë në fuqi pas miratimit nga Parlamenti, më 8 prill 2026.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd